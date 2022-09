Ob potresni nevarnosti še podnebne spremembe

Požari, nalivi, vojna v Evropi in pandemija. Res so civilno zaščito v zadnjih časih zaposlila najrazličnejša izredna stanja, razstava Terremoti d’Italia (Potresi v Italiji), ki bo do 8. oktobra na ogled v Kongresnem centru Starega pristanišča, pa želi javnost opozoriti na »strukturno krhkost« Apeninskega polotoka, to je nevarnost potresov. »Ne pozabimo na dejstvo, da je zaradi razširjenosti seizmičnih območij nevarnost potresov pri nas vedno zelo aktualna,« je na predstavitvi razstave v deželni palači na Velikem trgu dejal vodja nacionalne civilne zaščite Fabrizio Curcio, ki je za to priložnost obiskal Trst.

Potujočo razstavo je v mesto privedla tržaška univerza v sodelovanju z državno in deželno civilno zaščito, tržaško občino, Nacionalnim inštitutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS), državnim združenjem izvedencev iz civilne zaščite Lares Italia in Znanstvenim imaginarijem.