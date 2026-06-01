V sredo razprava o pomenu slovenskih jasli v Trstu

Pomen slovenskih jasli na Tržaškem bo osrednja tema javnega srečanja, ki ga bosta v sredo pripravila Novinarski krožek in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Dogodek bo ob 17.30 v dvorani Paolo Alessi in želi spodbuditi razpravo o vzgojni, kulturni ter družbeni vrednosti slovenskih vrtcev in jasli v Trstu kot pomembnem delu dediščine slovenske skupnosti ter bogastva za celotno mesto.

Organizatorji poudarjajo, da vzgojno-varstvene storitve v slovenskem jeziku predstavljajo pomembno priložnost za razvoj dvojezičnosti, vključevanja in medkulturnega dialoga že od najzgodnejšega otroštva. Ob aktualnih prizadevanjih za vzpostavitev nove strukture v mestni četrti Sveti Ivan ter z njo povezanega zahtevnega institucionalnega usklajevanja, ki spremlja ta proces, bo srečanje odprlo tudi vprašanje dostopnosti tovrstnih programov za vse družine, ki si želijo večjezične vzgoje svojih otrok. V zadnjih letih je namreč javna razprava o prihodnosti slovenskega oddelka jasli pri Svetem Ivanu ponovno opozorila na pomen zagotavljanja storitev, ki spoštujejo in vrednotijo jezikovno ter kulturno raznolikost Trsta, vključno s slovensko narodno skupnostjo.

Sredino srečanje bo odprla občinska svetnica Valentina Repini, ki je v minulih letih podpirala pobude za vključitev slovenskega oddelka v nove vzgojne strukture na območju Svetega Ivana. Psihologinja in psihoterapevtka Susanna Pertot bo predstavila strokovni pogled na prednosti dvojezične vzgoje, Peter Canciani pa bo v imenu Združenja staršev Sv. Ivan predstavil izkušnje in pričakovanja tamkajšnjih družin.

Drugi del dogodka bo namenjen odprti razpravi z udeleženci. Organizatorji želijo poudariti, da slovenski oddelek jasli ni namenjen zgolj otrokom iz slovenskih družin, temveč predstavlja priložnost za vse otroke, da v zgodnjem obdobju spoznavajo slovenski jezik in kulturo. Takšni programi lahko po njihovi oceni učinkovito prispevajo k spodbujanju raznolikosti, medsebojnega razumevanja in oblikovanju odprtega ter vključujočega družbenega okolja.