Ob prtu sodelovanja in prijateljstva skupaj obedovali

Korak je zastal vsem tistim, ki so se včeraj ob 13. uri mudili na Velikem trgu. Pogled »na ogromno pogrnjeno mizo s številnimi povabljenci« je bil čudovit. Pa ni bilo dejansko nobene mize, le 90-metrski pisani prt (širok je 1,80 metra), ki so ga raztegnili po tleh na trgu, in ob katerem je sedelo 1870 dijakov 26 tržaških prvo- in drugostopenjskih srednjih šol, tudi slovenskih, ter njihovih profesorjev. Vsak je prispeval košček blaga in ga prišil drugim, tako da je na koncu nastal velik in raznolik prt, kot izraz tkanja odnosov, sodelovanja in bratstva.

Šivanje prta sodi v vzgojni projekt Demokratična participacija, ki ga je kot uvod v 50. Socialni teden katoličanov v Italiji (v Trstu med 3. in 7. junijem) priredila tržaška škofija.

Ob pogrnjeni mizi

Na trgu so mladi ob idejni mizi iz svojih nahrbtnikov potegnili sendviče, sadje in čokolado ter skupaj obedovali. Nato so na prt položili še nekaj za tiste, ki jih ni bilo, se pravi osebe, ki si težko privoščijo kaj za pod zob. Za brezdomce, brezposelne in migrante, ki v stiski poiščejo pomoč v dnevnih centrih, ki jih upravljajo različne skupnosti, ali pa pri združenjih, ki pomagajo sočloveku. Na prtu so se znašli zlasti konzerve in paketi pašte, pa tudi krekerji, piškoti in kaj sladkega za priboljšek, zobne ščetke in paste, mila in detergenti za osebno higieno.

Med zbranimi je stopal tržaški škof Enrico Trevisi in mladim zaželel dober tek. »Udeležencem projekta sem zaželel, da bi bili tkalci, da bi skupaj sodelovali. Če ostane vsak na svojem otoku, se počuti osamljenega in strah ga je življenja. Skupno šivanje je izraz povezovanja različnosti,« je bil navdušen nad čudovitim spektaklom, kot ga je imenoval.