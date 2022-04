Ob učencih in dijakih slovenskih šol tudi ukrajinski otroci

Več kot sto otrok se je v petek, 22. aprila, zbralo ob spomeniku padlim v NOB v Istrski ulici v bližini pokopališča. Odbor za spomenik, ki je posvečen padlim iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca, je namreč prvič po izbruhu pandemije covida-19 končno lahko na svečanost ob spomeniku spet povabil mladino – tokrat so bili to vsi učenci škedenjske Osnovne šole Grbec-Stepančič ter Osnovne šole Josipa Ribičiča oziroma dijaki Nižje srednje šole Ivana Cankarja pri Sv. Jakobu.

Ob jesenskem proslavljanju dvajsetletnice odkritja spomenika so se učenci množično odzvali na likovni natečaj z naslovom Mir, svoboda, prijateljstvo med narodi: naše vrednote nekoč, danes, jutri, tukaj in povsod, njihovi izdelki pa so bili zatem razstavljeni v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu. Navezujoč se na prisrčno in pomenljivo srečanje s pesnikom Miroslavom Košuto ob odprtju razstave, jih je Kodričeva spomnila na njegove zaključne besede, ko jih je posvaril, da se lahko tudi sedanjost, v objemu katere na tem delu sveta mi danes mirno in dokaj udobno živimo, na mah spremeni. Blizu naj zato bodo tistim, ki marsikje drugje živijo v veliko težjih pogojih. Tudi med seboj pa naj si bodo vedno pripravljeni pomagati, je še opozoril.

Kakor da bi predvidel sedanjo vojno v Ukrajini, sredi Evrope, in kako pomembno je v teh okoliščinah sprejeti medse tudi vojne begunce. Slovensko šolo pri Sv. Jakobu obiskuje v tem času tudi nekaj ukrajinskih otrok in tudi sami so s svojimi mislimi sodelovali na svečanosti.