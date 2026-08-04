Preprečiti želijo izkoriščanje kmetijskih delavcev

»Univerzitetni študij sem si finansiral tako, da sem poleti obiral grozdje,« je dejal tržaški prefekt Giuseppe Petronzi ob včerajšnjem dogodku, ko so na tržaški prefekturi podpisali dogovor o ustanovitvi tržaške teritorialne sekcije Mreže za kakovostno kmetijsko delo (Rete del lavoro agricolo di qualità). Ob tem je poudaril, da je treba spoštovati vse, ki opravljajo fizično delo. Pobuda je del širšega deželnega projekta za usklajeno delovanje vseh prefektur v Furlaniji - Julijski krajini, ki se zavzema za preprečevanje dela na črno in izkoriščanja kmetijskih delavcev.

Na dogodku so se zbrali predstavniki ustanov, delodajalcev in sindikatov. Tržaški prefekt je pojasnil, da je dogovor sad dolgega usklajevanja in medsebojnega sodelovanja. Prepričan je, da lahko tudi na videz majhna dejanja prispevajo k spremembam. Kljub temu pa je opomnil, da spoštovanje delovne zakonodaje danes ni več samoumevno.Direktor Inšpektorata za delo za Trst in Gorico Pierpaolo Guaglione je poudaril, da kmetijstvo zahteva posebno pozornost, saj so delavne razmere in tragedije v panogi žal realnost. Opozoril je, da so zato poostrili nadzor na delu v sodelovanju z varnostnimi organi. Posebej je izpostavil pomen preventivnega delovanja in sodelovanja med ustanovami.

Direktorica tržaško-goriške enote Nacionalnega zavoda za zavarovanje pred nesrečami pri delu Inail Cecilia Luciani pa je na dogodku opozorila na vse večje težave pri zagotavljanju usposobljene delovne sile. Ker v kmetijstvu pogosto delajo tujci, je po njenem mnenju ključno, da jih ustrezno usposabljajo za delo. Ob tem je poudarila tudi boj Inaila proti delu na črno in pomen sodelovanja med ustanovami, kot so zavod za socialno varnost INPS, Inail in dežela.Protokol so podpisali predstavniki tržaške prefekture, Dežele Furlanije - Julijske krajine, Inpsa, Inšpektorata za delo, Inaila, kmetijskih organizacij Confagricoltura, Coldiretti, CIA (katere članica je tudi Kmečka zveza) in Copagri ter sindikatov FAI CISL, FLAI CGIL in UILA UIL. Cilj novonastale mreže je trajno sodelovanje med vsemi podpisniki ter učinkovitejše varovanje zakonitega in do delavcev prijaznega dela v kmetijstvu.