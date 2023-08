Občina bo očistila gmajno pri Banih

Nekaj kupov stekla so odnesli prostovoljci naravovarstvene skupine SOSCarso, velik del smeti vseh vrst, plastike, gradbenega materiala, vrat in celo straniščnih školjk pa še kar kazi kraško gmajno pri Banih.

12. julija se je v javnosti razširila vest, da so organi pregona le izsledili krivca, na katerega so domačini, ki jim za kraško naravo ni vseeno, dolgo, predolgo opozarjali. Po mesecu in pol se stvari niso premaknile, gmajna pri kasarni Monte Cimone ostaja polna smeti. Občina Trst naj bi se med tem lotila zapletenega postopka za iskanje primernega podjetja, ki bo lahko odpeljalo odpadke in očistilo gmajno.

»Nekaj parcel, kjer so kupi smeti, je zasebnih, ostalo je jusarska last,« nam je razložil predsednik Jusa Trebče Mario Crevato, ki se je s kolegi jusarji že dogovarjal, da bi območje očistili prostovoljci sami. Člani jusa so v glavnem starejši ljudje, ki nimajo sredstev, logistike in energije, da bi očistili tolikšno količino smeti. Resnici na ljubo, čiščenje smeti, ki jih je tja po besedah lokalne policije odložila 47-letna srbska državljanka S. M., ni v pristojnosti jusov in jusarjev.

Zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov si je ženska prislužila kazen v višini 2000 evrov. Hkrati so ji naročili, da mora od prejema zapisnika policije v roku 15 dni počistiti vse, kar je odvrgla med travo. Ženska očitno tega ni storila.

Kot je povedal namestnik poveljnika lokalne policije Paolo Jerman, so lokalni policisti zapisnike o prepovedanem početju posredovali uradu za okolje Občine Trst. Zaradi neodzivnosti 47-letnice, ki ni očistila gmajne, je pristojni urad sprožil postopek za odstranitev smeti z območja za banovsko kasarno. Jerman je povedal, da je tak postopek lahko dolgotrajen, občina mora namreč na javnem razpisu poiskati ustrezno podjetje, ki bo gmajno očistilo omenjenih odpadkov. Račun bo nato izstavila S.M, ki je smeti tja prinesla.