Občina Repentabor osvojila Antarktiko

Občina Repentabor je osvojila Antarktiko. Koordinator občinske Civilne zaščite Stefano Cirilli je namreč na ledeni celini postavil dvojezični smerokaz z napisom Monrupino - Repentabor. 15.400 kilometrov je razdalja, ki skrajni jug Zemlje ločuje od kraške občine.

Cirilli, geolog in zaposlen na Univerzi v Trstu, se na ledeni celini nahaja zaradi službeno-raziskovalnih obveznosti v sklopu projekta CORDIAL. Je tudi njegov vodja operativne enote. Pri projektu sodelujejo Fakulteta za matematiko, informatiko in naravoslovne vede Univerze v Trstu, Univerza v Turinu in Italijanski inštitut za jedrsko fiziko INFN.