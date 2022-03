Občina Trst za prebivalce Mikolajiva

»Trst želi objeti mesto Mikolajiv« je ime humanitarne akcije, s katero želi tržaška občina konkretno pomoč ponuditi mestu, s katerim je leta 1997 vzpostavila prav posebno sodelovanje. Takrat sta se namreč Občina Trst in Občina Mikolajiv v sklopu evropskega programa Tacis City Twinning zavezala, da bosta ohranjala medsebojne stike. V znak prijateljstva in bližine je zato tržaški občinski odbor sprejel sklep, s katerim je vzpostavil posebno operativno ekipo, ki bo začela obsežno akcijo zbiranja materialnih in denarnih sredstev za humanitarno pomoč trpečim v Ukrajini, še posebej prebivalcem mesta Mikolajiv. V preteklih dneh so občinski uradi navezali stik s kolegi v tem ukrajinskem mestu in ti so z velikim veseljem sprejeli ponujeno pomoč in poslali seznam reči, ki jih potrebujejo.

Klicu na pomoč sta se že včeraj odzvala dva velika trgovska velikana. Despar in Coop 3.0 sta ponudila živilske izdelke. Te bo operativni štab Občine Trst, ki ga koordinira generalni direktor Fabio Lorenzut, ekipo pa sestavljajo še poveljnik lokalne policije Walter Milocchi in njegov namestnik Paolo Jerman ter Fulvio Sluga kot član Civilne zaščite. Ta ekipa bo skrbela, da bo zbiralna akcija potekal brezhibno in da bodo trgovski velikani lahko pravilno dostavljali blago na sedež lokalne policije v Ul. Revoltella št.35, ki bo začasno služil tudi kot skladišče.

Pomagajo lahko tudi občani, a pobudniki akcije vabijo dobre ljudi, naj pomagajo samo finančno, saj bodo koordinatorji prejeti denar porabili za nakup stvari, ki jih občani Mikolajiva dejansko potrebujejo.