Občni zbor ZKB Trst Gorica po treh letih znova v živo

Po treh letih, ki so jih zaznamovali pandemija novega koronavirusa in z njo povezni ukrepi, bo občni zbor Zadružne kraške banke (ZKB) Trst Gorica spet potekal v živo, in sicer v drugem sklicu jutri, v nedeljo, 14. maja, ob 10. uri v tržiški kinodvorani Kinemax.

Potem ko so v minulih letih občni zbori potekali s poverjenim zastopnikom, ki so mu člani oddali navodila za glasovanje, se vodstvo ZKB veseli ponovnega »fizičnega« stika s člani. »Občni zbor je za našo slovensko bančno zadrugo najpomembnejši trenutek družbenega življenja. 14. maj bo dan, ko bomo predstavili članom odlične rezultate banke v letu 2022 in skupaj razmišljali o naši prihodnosti,» je napovedal predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič. Po informacijah, ki so jih navedli v sporočilu za javnost, »rezultati potrjujejo naraščajoče zaupanje strank, ki se kaže v povečanju obsega poslovanja in števila računov.« Pri ZKB tudi dodajajo, da banka še naprej podpira krajevno skupnost z novimi posojili, upravljanjem prihrankov in donatorstvom.

Ker je občni zbor izrednega značaja, upravni odbor ZKB vabi člane banke, naj se ga množično udeležijo. V ta namen je bančni zavod za člane organiziral tudi brezplačen avtobusni prevoz, s katerim se bodo lahko pripeljali v Tržič.

Občni zbor je izreden, ker bodo na njem člani glasovali o spremembi enega člena statuta banke. Sledila bo podelitev štipendij ZKB za šolsko leto 2021/2022. Na dnevnem redu rednega dela skupščine bo enajst točk, med katerimi bosta predsedstvo in direkcija banke predstavila članom rezultate banke v letu 2022. Vsa dokumentacija je članom na voljo na sedežu banke, v poslovalnicah družbe in na spletni strani banke www.zkb.it v uporabniškem območju. V kolikor je bil zadnji občni zbor v prisotnosti leta 2019, bodo članom orisali tudi razvoj banke v zadnjih treh letih. Na koncu je predvidena družabnost.