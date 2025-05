Obelodanili načrt o prenovi barkovljanske obale

V okviru prireditve Mare Nordest so včeraj popoldne predstavili tudi projekt prenove barkovljanske obale. S panoji so v besedi in sliki predstavili načrt, ki se imenuje Co.Re, pri njem pa sodelujeta Občina Trst in Dežela FJK. Ta predvideva postavitev novih valobranov, s katerimi bodo obalo obvarovali pred valovi in preureditev obalnega pasu ter že obstoječih kopališč. Podrobnosti projekta, ki je šele v začetni fazi, je predstavil pristojni za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro, od Občine Trst pa ni bil prisoten nihče. Po neuradnih informacijah zato, ker niso pravočasno prejeli vabila na srečanje.

Scoccimarro je spomnil, da je ta projekt nastal iz potrebe po večji zaščiti obale pred izrednimi vremenskimi pojavi. Kot je med predstavitvijo tehnične in ekonomske izvedljivosti projekta dejal odbornik, zaradi podnebnih sprememb in vedno bolj pogostih vremenskih pojavov obstoječa zaščita ni zadostna. »Ta ranljivost se bo še povečala z višanjem morske gladine,« je na srečanju dejal Scoccimarro in opozoril, da so ta projekt sestavili na podlagi pripomb, ki so jih zbirali med občani.

Ti so se strinjali s temeljito obnovo barkovljanske riviere, ob tem pa so izrazili potrebo po širitvi plaž, po boljšemu dostopu do morja, opozorili pa so tudi na prometne težave in pomanjkanje parkirišč med poletno sezono.