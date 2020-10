Obiskali bodo pristne tovarne okusov

Trideset pravcatih tovarn okusa, kjer lahko radovedni ljubitelji krajevne kuhinje in lokalne stvarnosti uživajo ob domačih proizvodih in odkrivajo, kako pravzaprav nastanejo številne priznane dobrote. Raziskovanje pristnih kulinaričnih izdelkov, njihovih sestavin in s tem tudi lastne okolice je vodilna rdeča nit gastronomskega in enološkega festivala WeFood, ki ga prireja portal Italypost v sodelovanju z zavodom PromoTurismo FVG in številnimi drugimi partnerji. Ta tokrat povezuje štiri dežele, saj se je letos Emiliji - Romanji, Trentinski - Južni Tirolski in Venetu pridružila še Furlanija - Julijska krajina.

V soboto, 31. oktobra, in nedeljo, 1. novembra, se bodo lahko obiskovalci spustili po prostorih domačih kleti, pivovarn, sirarn, mlekarn, žganjarn, pršutarn, čokoladnih laboratorijev in drugih podobnih podjetij. Na sporedu bodo vodeni ogledi, delavnice in degustacije.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.