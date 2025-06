Območje cirkusa sanirali organizatorji

Območje ob silosu, kjer so uredili cirkuško prizorišče, je saniral organizator dogodka. Stalno gledališče FJK lahko namreč računa tudi na deželni prispevek, s katerim bodo krili stroške za ureditev parcele. Naložba je bila vredna okrog 700 tisočakov, je ob robu predstavitve cirkusa povedal predsednik Rossettija Francesco Granbassi.

Ta je pojasnil, da so morali najprej poskrbeti za odstranitev velikih kamnitih plošč. Za to operacijo so potrebovali kar 96 tovornjakov in več tednov dela. Nato so območje očistili in zravnali, je razložil sogovornik in dodal, da so morali biti zelo natančni pri asfaltiranju, saj mora podlaga zaradi cirkuške infrastrukture biti popolnoma ravna.

Predsednika smo vprašali, kaj meni o pismu, ki so ga v preteklih dneh objavile humanitarne organizacije. V njem namreč pozivajo cirkuške umetnike, naj ustvarijo umetniški prostor in učinkovito pripoved o sprejemanju beguncev. S pismom vabijo umetnike, naj v svojem spektaklu spomnijo na zapleteno zgodovino kraja, v katerem nastopajo. Silos je bil namreč najprej skladišče, nato kraj deportacije med nacifašizmom, zbiralna točka istrskih, dalmatinskih in reških beguncev, ki so odhajali z ladjo v druge kraje, nazadnje pa zatočišče za migrante z balkanske poti. Pismo želi tudi obsoditi dogodke iz 21. junija lani, ko je prišlo do evakuacije silosa, pri tem pa niso našli alternativne rešitve za migrante.

Predsednik Granbassi je dejal, da je slišal, da kroži to pismo, a da njegove vsebine ne pozna. Ker je bila na srečanju z novinarji tudi podžupanja Serena Tonel, smo jo vprašali, na kakšni točki so pogajanja o tem, da bi območje, kjer bo gostoval cirkus, lastnik prepustil Občini Trst, ki želi tam urediti parkirišča. Tonelova je odgovorila, da so se pogajanja ustavila, saj Coop Alleanza 3.0 celotno območje prodaja in da še ni jasno, kdo bo kupec. Pred časom so sicer krožile govorice, da se za območje zanima avstrijski investitor, a podrobnosti niso bile nikoli razkrite.