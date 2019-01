»Obnova centra Il Giulia poteka zelo počasi«

Obnova nakupovalnega centra Il Giulia, ki ga je konec leta 2016 kupila družina Coin iz Veneta, poteka počasi in daleč od pričakovanj. Tako menijo trgovci v trgovinah, ki obratujejo znotraj nakupovalnega središča. Čeprav se zavedajo in veselijo dejstva, da bo podoba centra po končani obnovi veliko bolj privlačna kot sedaj, so malce naveličani žerjavov in drugih gradbenih strojev, ki kazijo vhod v objekt.

Prenova enega najstarejših nakupovalnih centrov v Trstu se je začela sredi septembra 2017, dela pa naj bi predvidoma trajala leto in pol. V zastavljenem času naj bi izvajalec del obnovil zunanjo fasado, ploščad pred vhodom, hodnike v centru, zamenjal električno napeljavo in uredil vhod s strani Drevoreda XX. septembra. Investitor je v projekt vložil skoraj pet milijonov evrov.