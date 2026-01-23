Obnovljena Beethovnova dvorana spet vabi

Kulturno društvo Friedrich Schiller bo jutri odprlo dvorano, ki bo po daljšem zaprtju ponovno namenjena kulturnim dogodkom v Trstu. Temeljito obnovo je omogočil prispevek Dežele Furlanije-Julijske krajine, Fundacije CRTrieste in Nemške dobrodelne družbe.

Dvorana Beethoven v drugem nadstropju Ulice Coroneo 15 ima stoletno tradicijo. Elegantna atmosfera, ki so jo restavratorji skrbno ohranili in ovrednotili, spominja na čas, ko so v teh prostorih delovala nemško govoreča kulturna društva. Zdaj jo upravlja društvo F. Schiller, ki nadaljuje tradicijo društva Schillerverein, ustanovljenega v Trstu sredi 19. stoletja. Dvorana ima 200 sedežev in bo jutri odprla vrata gala večeru operne glasbe. Nastopila bosta priznani tržaški baritonist Paolo Rumetz in vzhajajoča zvezda Gesua Gallifoco, ki bo prvič pela v Trstu. Spremljala ju bo pianistka Sabina Arru iz Gorice.

Program je izbor skladb iz oper Rossinija, Donizettija in Verdija. Vstopnice (15 oz. 10 €) so v predprodaji pri Ticketpoint, blagajna pa bo odprta jutri uro pred začetkom koncerta.