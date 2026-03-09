Niso in ne bodo samo spomini

V Narodnem domu sta potekala zadnja dva pokrajinska kongresa Vsedržavnega združenja partizanov Italije in ravno tam je bila v soboto protagonistka njegova dolgoletna predsednica, antifašistka in partizanka Stanka Hrovatin, pravzaprav njeni spomini na mladost in razmišljanja o pomembnejših dogodkih, ki so zaznamovali njen korak in življenja vseh nas. Slednji so našli svoje mesto v dvojezični knjigi Niso samo spomini - Molto più che ricordi, ki sta jo pravkar izdala VZPI-ANPI in Zadruga Primorski dnevnik in premierno predstavili v soboto. Gre za zapise, ki so bili v Primorskem dnevniku objavljeni med oktobrom 2021 in julijem 2023, in so še danes zelo aktualni.

»Knjiga hoče biti izraz spoštovanja in hvaležnosti VZPI do Stanke, njenega dela in idealov, njene antifašistične poti. Prav gotovo sta za knjigo politična volja in kulturna nujnost, da se italijanski javnosti predstavi vsaj del njenih zapisov: v knjigi ponuja razmišljanje o slovenskem jeziku, sodobnem izobraževanju, uveljavljanju vrednot enakosti, svobode, miru, sožitja in socialne pravičnosti,« je zbrane nagovoril predsednik tržaškega VZPI-ANPI Fabio Vallon.

Da nas zbirka kolumn nagovarja z močjo in sposobnostjo razmišljanja plemenite ženske, ki je prodorno in trezno analizirala vzroke za težave levice v sodobnem kontekstu, je dejal predsednik Zadruge Primorski dnevnik Igor Kocijančič in dodal, da je knjiga izjemen vir zgodovinskih podatkov, informacij in osebnih pogledov.

Stanka je bila in ostaja kažipot, je potrdila Nataša Sosič v imenu društva Tabor z Opčin, ki je prehodila Stankino življenje od nelahke mladosti, težkih družinskih razmer, fašistične asimilacije in raznarodovalnih ukrepov. Zaustavila se je pri nastanku kulturnega društva Tabor, ki mu je Stanka predsedovala med letoma 1976 in 1983, pri obnovi društvene knjižnice Pinko Tomažič in tovariši, pri Glasniku,