Posledice nesreče še odpravljajo, odsek odprli le proti Benetkam

Po dopoldanski nesreči, v katero sta bila vpletena tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal nevarno snov in prazen tovornjak cisterna, so danes popoldne ob 14.20 odsek med Meolom in San Donajem proti Benetkam ponovno odprli, isti odsek v obratni smeri, torej proti Trstu, pa zaradi odpravljanja posledic nesreče ostaja zaprt. Medtem se je izvedelo, da je tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal nevarno snov fenol, trčil v tovornjak cisterno, ki je bil ustavljen na odstavnem pasu. Fenol bodo zdaj premaknili v drugo cisterno, ki je pravkar prispela na mesto. Tovornjak bodo odstranili z žerjavom, na vrsti pa je tudi nujno popravilo poškodovane varnostne ograje.