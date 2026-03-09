VREME
DANES
Ponedeljek, 09 marec 2026
Iskanje
Kronika

Posledice nesreče še odpravljajo, odsek odprli le proti Benetkam

Odsek avtoceste A4 med Meolom in San Donajem proti Trstu ostaja zaprt

Spletno uredništvo |
San Donà |
9. mar. 2026 | 15:18
    Posledice nesreče še odpravljajo, odsek odprli le proti Benetkam
    Prizorišče nesreče (AUTOVIE ALTO ADRIATICO)
Dark Theme

Po dopoldanski nesreči, v katero sta bila vpletena tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal nevarno snov in prazen tovornjak cisterna, so danes popoldne ob 14.20 odsek med Meolom in San Donajem proti Benetkam ponovno odprli, isti odsek v obratni smeri, torej proti Trstu, pa zaradi odpravljanja posledic nesreče ostaja zaprt. Medtem se je izvedelo, da je tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal nevarno snov fenol, trčil v tovornjak cisterno, ki je bil ustavljen na odstavnem pasu. Fenol bodo zdaj premaknili v drugo cisterno, ki je pravkar prispela na mesto. Tovornjak bodo odstranili z žerjavom, na vrsti pa je tudi nujno popravilo poškodovane varnostne ograje.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: