Za osmice ima vsaka občina svoja pravila

Vsi poznamo osmice, obratovanje teh kraških institucij pa določajo občinski pravilniki, ki so za laike po navadi skrivnost. Pravilniki v različnih občinah so si dokaj podobni, z nekaj zanimivimi razlikami. Nenazadnje je ponekod predvidena dvojezičnost, drugod pa ne.

Pri osmicah gre, čisto tehnično gledano, za neposredno prodajo vina. Načeloma mora vinogradnik domovati oziroma imeti svojo kmetijsko dejavnost prijavljeno v občini, kjer namerava odpreti osmico. Največje odstopanje od teh načel dopušča Občina Trst, saj prvi člen tamkajšnjega pravilnika vinogradniku, ki bi odprl osmico, ne postavlja geografskih omejitev. Vsekakor mora vinar razpolagati z bivališčem oziroma primernim prostorom v sklopu svoje kmetijske dejavnosti na območju tržaške občine.

Trajanje odprtja posamezne osmice je odvisno od količine vina, ki jo vinogradnik proizvede oziroma namerava prodati. Od prijavljene proizvodnje se pri izračunu trajanja odprtja v vseh občinah odbijejo trije hektolitri vina »za minimalno osebno rabo«. V tržaški občini lahko osmičarji odprejo svoje hrame po en dan za vsakih 40 litrov vina, za največ mesec dni. Tega se lahko razdeli, osmice morajo vsekakor biti odprte najmanj sedem dni. Kdor namerava prodati več kot 1500 litrov vina, lahko zaprosi za podaljšanje za skupno največ dva meseca odprtja. Tudi Občina Repentabor predvideva dan odprtja vsakih 40 litrov, v pravilniku pa nismo zasledili najdaljšega dovoljenega trajanja odprtja.

Najmanj »stroga« je Občina Dolina, ki omogoča dan odprtja za »le« 30 litrov vina, sicer veljajo glede trajanja enaka pravila kot v tržaški občini. Najstrožja pa sta glede tega pravilnika občin Zgonik in Devin - Nabrežina, saj znaša tam zahtevana količina vina za dan dovoljenega odprtja kar 50 litrov. Zgonik sledi pri tem formuli 30 dni z možnostjo podaljšanja, Devin - Nabrežina ima le gornjo mejo 59 dni za vinarje, ki proizvedejo najmanj 1900 litrov vina. Tudi ti dve občini predvidevata, tako kot Repentabor, minimalno osemdnevno odprtje.

