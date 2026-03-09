Na Grad sv. Justa julija prihaja Mario Biondi

Na Gradu sv. Justa v Trstu bo v nedeljo, 12. julija, ob 21.30, nastopil znani jazz in soul pevec Mario Biondi. Njegov koncert sodi v poletno turnejo, ki se bo dotaknila glavnih italijanskih glasbenih prizorišč, na kateri bo počastil svojo 20-letno kariero.

Pred nedavnim je skupaj s Sayfom in Alexom Brittijem nastopil na sanremskem festivalu italijanske popevke, v preteklih letih pa je sodeloval z znanimi izvajalci, kot so denimo Pino Daniele ter skupini Earth Wind & Fire ali Pooh.

Dogodek organizira Platinum Live v sodelovanju z Zenitom.

Vstopnice si je že moč zagotoviti na spletnem mestu ticketone.it.