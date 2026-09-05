Observatorij Vera Rubin snuje zemljevid vesolja

Na gori Cerro Pachon v čilskih Andih, na višini 2682 metrov, kjer je svetlobno onesnaženje dejansko nično in zrak suh, stoji najsodobnejši astronomski observatorij Vera C. Rubin z največjo digitalno kamero, kar jih je bilo kdaj koli izdelanih (3,2 milijarde pikslov). O eni največjih misij sodobne astrofizike, ki bo omogočila čisto drugačen pogled na vesolje je pred astronomsko opazovalno postajo v Bazovici spregovoril sam direktor observatorija, Hrvat Željko Ivezić. Predstavil je delo revolucionarnega raziskovalnega teleskopa in desetletnega projekta kartiranja vesolja. »Gre za pregled neba, imenovan Legacy Survey of Space and Time (LSST), v sklopu katerega bo širokokotni reflektorski teleskop z 8,4-metrskim primarnim zrcalom oz. z največjo digitalno kamero posnel t. i. barvni film vesolja s predvidoma 40 milijardami nebesnih teles,« je povedal številnim zbranim pod milim nebom.

Observatorij nosi ime po ameriški znanstvenici Veri Rubin, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja prva dokazala, da v vesolju obstaja nekaj, kar povzroča gravitacijo, snov, ki ne oddaja svetlobe - temna snov. Teleskop, »največje in najboljše oko, kar jih je človeštvo zgradilo«, ima tri zrcala in ponuja sliko, ki je približno 100-krat večja od tistih, ki jih posnamejo drugi veliki teleskopi. »To lahko storimo 100-krat hitreje kot ostali teleskopi - v desetih letih bomo celotno nebo posneli 1000-krat. Če bi to storili z obstoječimi teleskopi, bi potrebovali 1000 let.«