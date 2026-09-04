Vrača se šagra na Balancu

V soboto in nedeljo bo na Proseku šagra. Potekala bo - tako kot so desetletja vse do lani potekale vse vaške šagre - na prireditvenem prostoru na Balancu. Oba večera se bodo lahko obiskovalci pozabavali in zaplesali ob glasbi v živo.

To je »novost« letošnje šagre. Prireditelju, Zadrugi Kulturni dom Prosek Kontovel, je po večmesečnem trudu, sestankih, srečanjih in predloženih papirjih od pristojnih oblasti (beri: Občine Trst) uspelo pridobiti ustrezno dovoljenje za izvedbo šagre z glasbo v živo.

Prireditveni prostor na Balancu v ohlajujočem okolju košatih lip je pretekla leta zaživel poleti domala vsak konec tedna. Nogometno društvo Primorje je v zlatih časih prirejalo šagre ob treh koncih tedna, Godbeno društvo Prosek je »rezerviralo« zase dneve okrog velikega šmarna. Na praznikih se je trlo ljudi, ki so se okrepčali od domačih specialitetah in se zvečer zavrteli ob zvokih raznih ansamblov.

Letos Primorje ni priredilo nobenega »športnega praznika«, Godbeno društvo Prosek se je moralo ob velikem šmarnu »preseliti« v Zgonik, da je lahko v sosednji občini priredilo tradicionalno šagro.

Vzrok za to »migracijo« so bila občinska določila o akustičnem onesnaženju in glasbi v živo. Ob dokumentih za prireditev šagre mora organizator priložiti tudi prošnjo za izvedbo glasbe v živo. Občina je že pred leti izdelala svoj akustični načrt. Ozemlje je razdelila na posamezna območja in za vsako določila ustrezno mejo hrupa. Najmanj hrupa je dovoljeno na območjih v bližini bolnišnic in zdravstvenih objektov (1. razred), največ na industrijskih območjih (6. razred), je pojasnil inž. Marco Grazioli, ki je uspešno izpeljal birokratski postopek proseške zadruge.

V kraških vaseh znaša dovoljena meja hrupa 65 decibelov. To je še sprejemljivo za spremljevalno glasbo v podlagi, ne pa za glasbo v živo, saj je zvok iz ozvočenja ansamblov bistveno glasnejši in močnejši. Občinski pravilnik vsekakor dopušča v posebnih primerih odstopanje od splošnega pravila. To odstopanje je možno šest dni v letu. Za pridobitev dovoljenja za odstopanje je treba predložiti ustrezno prošnjo, ki jo mora komisija preučiti, v večini primerov po predhodnem pregledu območja.

Zadruga Kulturni dom Prosek Kontovel, ki ji po zadnjem občnem zboru predseduje Nadja Rupel, je v preteklih mesecih poskrbela za pripravo tako imenovanega »akustičnega načrta« za območje Balanca in uredila vse potrebne dokumente, da bi zadostila birokratskim zahtevam občinskih pravil za glasbo v živo na domači šagri. Obenem je pridobila vsa ostala dovoljenja, ki so potrebna za izvedbo praznika, kot so tista o stabilnosti kioskov in odra.

Ko je bilo vse to - z velikim trudom in naporom - storjeno, se je lahko zadruga odločila za izvedbo šagre. Slednja bo ta konec tedna, jutri in v nedeljo, v tradicionalni obliki, s kioski s tipično kulinarično ponudbo in pijačami ter z glasbo v živo, da bodo lahko udeleženci dober tek kronali v ritmu polk, valčkov in drugih plesnih korakov. Jutri bo za ples igral Orkester Souvenir, v nedeljo pa bo za zabavo poskrbel duo Oscar in Noemi.