Aretirali domnevna storilca štirih ropov sredi Trsta

Dva moška, štirje ropi in niz napadov, ki so v nekaj dneh prestrašili ženske v središču Trsta. Policija je danes dopoldne aretirala 30- in 50-letnega Tržačana, ki ju preiskovalci sumijo, da sta med 10. in 23. avgustom izvedla štiri rope. Do njiju naj bi kriminaliste pripeljali predvsem posnetki nadzornih kamer, pomembno vlogo pa so imele tudi prepoznave žrtev.

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi moška svoje žrtve izbirala, ko so bile same in na bolj odmaknjenih krajih. Približala naj bi se jim od zadaj, jih nenadoma napadla in jim zagrozila ter zahtevala denar ter osebne predmete. Napadi naj bi bili hitri in nepričakovani. V dveh primerih naj bi osumljenca pri grožnjah uporabila ključ, v najhujšem primeru pa nož. Eden od štirih obravnavanih ropov se je zgodil v Drevoredu 20. septembra, kjer je dekle nič hudega sluteče v avtomobilu s priprtimi vrati čakala fanta.