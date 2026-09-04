V tržaškem zaklonišču zagledali nenavadnega in redkega pajkovca

Na podzemnih stenah tržaškega zaklonišča Kleine Berlin, v katero se vstopi iz Ulice Fabio Severo, se je spet pojavil za naše kraje nadvse nenavaden pajkovec, sorodnik pajkov in škorpijonov. V enem izmed hodnikov, ki niso odprti javnosti, so prejšnji teden zagledali dva primerka pajkovca Charinus ioanniticus, je sporočil tržaški alpinistični klub CAT, ki skrbi za zaklonišče.

Gre za pajkovca iz reda Amblypygi oziroma bičastih škorpijonov, ki so ga prvič zagledali v naših krajih (tudi takrat v tržaškem bunkerju) leta 2020. Opažena tržaška populacija, o kateri je takrat poročala revija Arachnology, je predstavljala prvo dokumentirano odkritje pajkovca iz reda Amblypygi na italijanskem ozemlju, obenem pa drugi primer v kontinentalni Evropi, to je bilo tudi odkritje najbolj zahodne dotlej znane populacije te vrste.

Prisotnost redkega pajkovca, ki sicer živi predvsem v vzhodnem Sredozemlju, pa je še toliko bolj presenetljiva, saj kaže, da se je vrsta sposobna prilagoditi umetnemu podzemnemu okolju in se v njem tudi razmnoževati, poudarjajo pri tržaškem alpinističnem klubu. To potrjuje tudi zadnje opažanje: ena od dveh najdenih živali je bila samica, ki je na hrbtu nosila pravkar izvaljene mladiče.

Charinus ioanniticus ni strupen in ni nevaren za človeka, so še zagotovili pri klubu CAT.