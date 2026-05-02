»Rdeče zastave ustvarjajo le negativnost«

»Dvajset let sem delal za pomiritev med narodi po tragedijah, ki so zaznamovale 20. stoletje. Te polemike in izobešene rdeče zastave, ki spominjajo na prihod Titovih čet 1. maja 1945 ter pričetek obdobja grozodejstev in nasilja, ustvarjajo le negativnost.«

Besede je včeraj, prvega maja, na svojem Facebook profilu zapisal župan Občine Trst Roberto Dipiazza. Objavo je opremil s serijo fotografij iz Križa, kjer so vaščani, tako kot to počnejo v drugih kraških vaseh in v Bregu, na predvečer praznika dela izobesili rdeče zastave in transparente z napisom »Živel 1. maj«. Župana je očitno zmotilo dejstvo, da naj bi rdeče delavske zastave spominjale na prihod jugoslovanskih partizanov v Trst 1. maja leta 1945. Medtem ko to za velik del prebivalstva, predvsem Slovencev, velja za datum osvoboditve mesta izpod nacifašizma, drugi na prihod partizanov gledajo kot na novo štiridesetdnevno okupacijo mesta.

Med fotografijami, ki jih je objavil župan, je tudi pismo uredništvu, ki ga je tržaškemu dnevniku Il Piccolo poslala novinarka Primorskega dnevnika Poljanka Dolhar. V njem je odgovorila na pismo bralca, ki ji je očital, da je v kolumni v Primorskem dnevniku pisala o osvoboditvi Trsta, medtem ko naj bi se po njegovem mnenju 1. maja pričela okupacija mesta. Dolhar je v odgovoru za italijanski dnevnik povzela besede Oskarja Kjudra, lonjerskega partizana in ustanovitelja Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Pred leti je tako povedal: »Kako naj se smatram za okupatorja lastnega doma? Maja 1945 sem prišel domov, da bi osvobodil Trst.«