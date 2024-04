Od 30-letnika zahteval, naj mu izroči denar

V soboto, 6. aprila, so v večernih urah tržaški policisti aretirali 27-letnega nigerijskega državljana, ki je nameraval oropati 30-letnega rojaka. Ob 20.40 so posredovali v Ulici Settefontane, od koder so jih poklicali mimoidoči, ki so opazili, da se je na cesti vnel hud prepir med dvema moškima, pri čemer je eden od dveh v roki imel nož. Na kraju so policisti opazili, da je oboroženi moški grozil rojaku tudi z drobcem stekla in zahteval, naj mu izroči ves denar. Slednji pa ni pristal na izsiljevanje in se je vnel prepir. Napadalca so policisti aretirali, predmete, s katerimi je žrtev ustrahoval, pa so zasegli.