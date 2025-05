Od napada na Jugoslavijo do povojnega feminizma

»Zdelo se nam je pravilno, da bi v središču Trsta združili te štiri razstave.« S temi besedami je pokrajinski predsednik partizanskega združenja VZPI-ANPI za Tržaško Fabio Vallon včeraj predstavil tridnevno postavitev četverice razstav o uporništvu in drugi svetovni vojni v dvorani Xenia na tržaškem mestnem nabrežju. Razstave sicer niso nove, prvič pa so vse na ogled pod isto streho. Javnosti bodo na voljo še danes in jutri (med 10. uro in 12.30 ter med 16. in 19. uro).

Tri razstave so sad dela partizanskega združenja VZPI-ANPI, četrto pa je sestavil deželni zavod za sodobno zgodovino Irsrec. Prva, na katero naletijo obiskovalci, je zbirka fotografij Fabia Albaneseja, ki je v prvi osebi doživel italijanski napad na Jugoslavijo aprila 1941. Kot oficir v italijanski vojski je bil poslan v Dalmacijo in Hercegovino, kjer je kot amaterski fotograf dokumentiral takratni Balkan.

Edini bataljon z ženskim imenom

Drugi sklop panojev je tisti, ki predstavlja Bataljon Alme Vivoda. Alma Vivoda, po rodu iz Čampor, je bila prva padla partizanka v Italiji. Bataljon, ki ji je bil posvečen - in je bil obenem edini z imenom ženske -, pa je deloval le nekaj mesecev poleti leta 1944, do bitke pri Kućibregu.

Tretja serija panojev predstavlja bombardiranja Trsta. Zadnji sklop, ki obravnava povojni čas, točneje udejstvovanje žensk v družbi in politiki, s posebnim poudarkom na partizankah.