Od sobote večdnevno obdobje z za ta čas mrzlim severnim zrakom

Po včerajšnjem prehodu oslabljene vremenske fronte je zapihala močna burja, ki bo jutri počasi oslabela in do petka povečini ponehala. Temperatura se je le rahlo spustila, saj je hladen severni zrak še oddaljen od našega območja. Do petka bo prevladovalo sončno vreme, v petek bo postopno nekaj več zmerne oblačnosti.

V soboto se bo proti nam spuščalo obsežno območje za ta čas mrzlega severnega zraka, arktičnega izvora, ki bo prešlo Alpe in bo nato več dni, predvidoma do prihodnje srede, 29. novembra, vplivalo na vreme pri nas. Gre za suh zrak, ob katerem ne gre pričakovati omembe vrednih poslabšanj. Le ob sobotnem vdoru se bo ponekod lahko nekoliko povečala nestanovitnost in ni ravno izključeno, da bo nastala kakšna krajevna ploha. Od nedelje do srede pa bo, kot kaže, prevladovalo stanovitno vreme. Prišlo pa bo do občutnejše ohladitve. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo temperatura spustila do okrog -5 stopinj Celzija. Danes opoldne je za primerjavo radiosonda iz Rivolta pri Vidmu na isti višini namerila natanko 3 stopinje Celzija. Ozračje se bo torej v povprečju ohladilo za kakih 8 stopinj Celzija. Temperature se bodo spustile za več stopinj Celzija pod dolgoletno povprečje tega obdobja. Najnižje nočne vrednosti se bodo zlasti od nedelje tudi na Goriškem in na Kraški planoti spuščale pod ledišče, mestoma, verjetneje na Krasu, lahko kar za več stopinj Celzija, ob morju pa do okrog 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog 10 stopinj Celzija, drugod kakšno stopinjo Celzija nižje.