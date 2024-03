Od zadruge Coop 2000 evrov za ICS

»Nikakor ne sodimo med ravnodušne ljudi: ni nam vseeno za to, kar se dogaja s sprejemanjem migrantov in vselej podpiramo postopke socialnega vključevanja, saj smo na strani najšibkejših, na strani zadnjih.« Svoje besede je Domenico Costa, član upravnega odbora zadruge Coop Alleanza 3.0, ki je lastnica tržaškega silosa, podprl z donacijo 2000 evrov Italijanskemu konzorciju za solidarnost ICS, ki se posveča zaščiti prosilcev za azil, beguncev in oseb z začasno ali subsidiarno zaščito v Trstu in Furlaniji - Julijski krajini ter skrbi za storitve sprejema in vključevanja na tem severovzhodnem območju.

Na včerajšnjem srečanju v kavarni San Marco je Costa potrdil, da so bili ukrepi, ki jih je zadruga sprejela v zadnjih mesecih, usmerjeni v zaščito migrantov. V pričakovanju ustreznega koraka v smeri sprejemanja, za katerega pa morajo zakonsko poskrbeti institucije, je dejal. »Za zadrugo je bilo in še vedno je nemogoče ravnati drugače. Silos je namreč ogromna, propadajoča in zaščitena struktura. Vsak dan se z njo pojavljajo novi problemi, ki bi jih radi rešili, saj je tako stanje neznosno,« je pojasnil.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.