Odbor občanov za območje Goldonijevega trga

Prebivalci območja, ki obsega Goldonijev trg, stopnišče Scala dei Giganti in bližnje ulice, bodo dobili odbor občanov, ki naj oblikuje in predlaga rešitve v zvezi z vedno bolj zaskrbljujočim stanjem, ki je doseglo višek z nedavnim napadom, v katerem je bil zaboden mladoletnik iz Červinjana. Za ustanovitev odbora, ki ga bodo najbrž oblikovali prihodnjega 6. novembra, se je zavzela velika večina udeležencev (vzdržal se je le eden) javnega srečanja na sedežu Unije Istranov, ki je potekalo včeraj, 22. oktobra, in na katerem se je ob prisotnosti nekaterih politikov in upraviteljev marsikateri krajan izkašljal o položaju območja in zahteval stalno prisotnost sil javnega reda.

Srečanje je sklicala ravno Unija Istranov, katere predsednik Massimiliano Lacota je navedel tri možnosti za rešitev nastale situacije: odredbo občinske uprave, ki prepoveduje ustavljanje na stopnišču, dalje stalen policijski nadzor in kot že rečeno oblikovanje odbora občanov, pri čemer njegova organizacija lahko nudi logistično podporo.

Predlog je pozdravil tržaški podžupan Paolo Polidori, ki je zagotovil prizadevanje občinske uprave v obliki stalne prisotnosti pripadnikov lokalne policije in namestitve nadzornih kamer, za kar se je zavzela tudi pokrajinska sekretarka Demokratske stranke Laura Famulari, medtem ko je občinski svetnik stranke Fratelli d’Italia Salvatore Porro zagovornik stalne prisotnosti policijskih izvidnic na občutljivih območjih. Slednja zahteva je prišla do izraza tudi med razpravo, med katero so številni udeleženci podali svoje izkušnje in opravke s skupinami mladeničev, tako tujcev kot domačinov.