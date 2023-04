Odbornici o »pretiranem številu sporočil«, rajonski svet pa o potrebi po boljših odnosih

Tržaški občinski odbor in rajonski sveti ne najdejo skupnega jezika. V prvem so prepričani, da jih ti preplavljajo s pretiranim številom sporočil in bi hoteli, da bi na nekatera vprašanja odgovarjali kar sami predsedniki posameznih rajonskih svetov. Tako lahko povzamemo uradno sporočilo, ki sta ga februarja letos posredovali odbornici za prostorsko načrtovanje in nepremičninsko premoženje Sandra Savino in Elisa Lodi.

Vzhodnokraški rajonski svet, ki je te dni pisno odgovoril na apel odbornic, pa pritiska za drugačen pristop. Željo po boljših odnosih potrjuje tudi nerešeno vprašanje nekdanjega begunskega naselja na Padričah. Včeraj so predsednica vzhodnkraškega rajonskega sveta Nives Cossutta in slovenski tržaški občinski svetniki Demokratske stranke Štefan Čok, Valentina Repini in Stefano Ukmar vložili svetniško vprašanje županu Robertu Dipiazzi, s katerim hočejo med drugim razumeti, kaj namerava s slovenskimi društvi, ki po letu dni še vedno nimajo dostopa do svojih sedežev in je njihovo delovanje zaradi tega ogroženo.

