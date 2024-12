Odbornika prepričevali, naj odpre slovenske jasli pri Sv. Ivanu

Vprašanje o odprtju slovenskih jasli pri Sv. Ivanu je v torek zvečer privabilo kar veliko število ljudi na sedež šestega rajonskega sveta, kjer so se njegovi predstavniki na to temo soočali z občinskim odbornikom za izobraževanje in družino Mauriziem De Blasiom (Bratje Italije). Opozicijske levosredinske rajonske svetnike, ki so odbornika prepričevali, da bi tako kot je bilo predvideno, v novih jaslih v Ulici Docce eno sekcijo namenili tudi slovenskim družinam, so na večeru pri Sv. Ivanu množično podprli drugi predstavniki leve sredine.

Srečanja so se udeležili občinski in deželni svetniki, predstavniki drugih tržaških rajonskih svetov, učitelji ter starši iz italijanskih in slovenskih družin. De Blasia je nagovoril še deželni svetnik in predstavnik desne sredine Carlo Grilli, ki je odbornika opozoril, da bo z odstopanjem od nekdanjega občinskega načrta, ki je predvideval slovensko sekcijo v novih jaslih pri Sv. Ivanu, storil veliko napako.

Opozorili na kratenje pravic

Najprej so sicer občinskega odbornika nagovorili rajonski svetniki. Oglasili so se med drugimi Pier Luigi Carotenuto (lista Punto Franco), Leo Brattoli (Zdaj Trst), Rossana Zagaria (DS) in Franc Biancuzzi (lista Punto Franco-SSk), ki je predstavil podatke o vpisu v dve slovenski sekciji tržaških jasli. Rajonski svetniki so postavili pod vprašaj doslednost občine, saj sta odprtje slovenske sekcije v novih svetoivanskih jaslih leta 2017 prvič naznanila ravno takratni in aktualni tržaški župan Roberto Dipiazza in nekdanja odbornica za izobraževanje Angela Brandi.

Sv. Ivan je kot nekakšna zibelka tržaških Slovencev, so še pripomnili rajonski svetniki. Poudarili so pomen, ki ga ima kontinuiteta pri izobraževanju v določenem jeziku, začenši z jaslimi, ko so otroci še zelo majhni in bolje usvajajo jezik. Spomnili so ga tudi, da Slovence v Italiji ščitijo državni zakoni, ki določajo, da imajo pripadniki manjšine med drugimi tudi pravico do izobraževanja v materinem jeziku. »Slovencem dejansko odvzemajo temeljno pravico,« je bilo slišati v rajonskem svetu.