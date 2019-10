Odkrili bodo nagrobni spomenik Mariu Magajni

Na pokopališču v Dolini, kjer je pokopan, bodo v soboto, 12. oktobra, ob 11. uri odkrili nagrobni kamen legendarnemu fotografu Primorskega dnevnika Mariu Magajni. Njegove posmrtne ostanke so pred nekaj meseci prepeljali v Dolino, na katero je bil Mario zelo navezan in kjer je bil častni občan. Rojen je bil sicer v Križu in živel v mestu, Dolina, kot je sam vedno trdil, pa je bil njegov drugi dom. Prav 12. oktobra bi Mario, ki je umrl oktobra 2007, praznoval 103. leto.

Za nagrobni kamen je poskrbelo kulturno društvo Bubnič-Magajna, ki si z raznimi pobudami prizadeva za ohranitev spomina na velikega fotografa in na novinarja Primorskega dnevnika Albina Bubniča. Spomenik je s pomočjo Andreja Pisanija zasnoval Klavdij Palčič, slavnostni govornik na odkritju bo pesnik Miroslav Košuta, čigar misel je vklesana na spomeniku. Slovesnost je sad sodelovanja med društvom Bubnič-Magajna, Občino Dolina in dolinskim kulturnim društvom Valentin Vodnik, na odkritju pa bo zapel domači moški pevski zbor Valentin Vodnik.

Magajno so pred dvanajstimi leti pokopali na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani ob ljubljeni mami Mariji Tence, prijateljem in kolegom pa je izrazil željo, da bi bilo njegovo zadnje domovanje Dolina. Društvo Bubnič-Magajna je ob privoljenju Mariotovih sorodnikov iz Križa poskrbelo za prenos posmrtnih ostankov na dolinsko pokopališče, kjer je občinska uprava brezplačno dala na razpolago grob. Za nagrobni kamen, ki ga je izdelalo šempolajsko podjetje Zidarič, je še v teku denarna nabirka.

Prispevke sprejemajo v tajništvih Primorskega dnevnika v Trstu in Gorici, prispevati pa je možno tudi preko bančnega nakazila na račun K.D. A.C. Bubnič Magajna IBAN IT 25 B 08928 02200 010000038064.