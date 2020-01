»Odkritje spominske plošče Žigi Zoisu še pred koncem februarja«

Tržaški župan Roberto Dipiazza se je včeraj udeležil predaje namenu razširjenega pločnika pred Kulturnim domom: v svojem nagovoru je med drugim razkril, da naj bi še pred koncem februarja v Ul. Procureria za Velikim trgom odkrili ploščo, posvečeno baronu Žigi Zoisu, ki se je novembra 1747 rodil ravno v omenjeni ulici.

Za postavitev table so si začeli prizadevati na prvostopenjski srednji šoli sv. Cirila in Metoda na Katinari. Na pomoč jim je priskočila občinska svetnica Valentina Repini in v občinskem svetu vložila predlog o postavitvi spominske table, ki ga je usvojila občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi. To je bilo oktobra 2018. Dve stoletji sta 10. novembra 2019 minili od baronove smrti in občina se mu do takrat še ni »oddolžila« s spominsko tablo.

Šušlja se, da bi se odkritja lahko udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. »Z Zoranom sva velika prijatelja, prepričan sem, da se bo odzval, če ga povabimo,« je komentiral župan Dipiazza, ki je zatrdil, da si bo sam prizadeval, da bo šlo brez zapletov tudi pri direktoratu za kulturno in okoljsko dediščino.