Odkrivanje sveta na krovu habsburške ladje Novara

Plula je več kot dve leti, premagala 51.586 morskih milj, se dotaknila petih celin in v pravem duhu znanstvenih odprav 19. stoletja popisala in preučila vse, kar se je lahko. V nekdanjih konjušnicah Miramarskega gradu lahko tudi sami metaforično stopimo na krov hitre jadrnice Novara, ponosa habsburške mornarice in doživimo vzdušje ekspedicije, ki je od 30. aprila 1857 do 26. avgusta 1859 presegala meje poznanega sveta.

Na razstavi Kosmos. Il veliero della conoscenza je od danes do 16. junija na ogled preko 150 etnografskih predmetov, primerkov rastlin, živali, starih knjig, ki so jih posodili razni prestižni dunajski muzeji in vrsta tržaških ustanov. Veliko eksponatov so z ladjo, ki se je izkrcala iz Trsta, s sabo prinesli sami pomorščaki. Te so po povratku, leta 1860 predstavili v palači tržaške borze.

Ne gre pa le odkrivanje še za današnje čase osupljive znanstvene odprave in sorodnih ekspedicij tistega časa, temveč za poklon potovanju kot metafori preseganja in iskanja novih bregov znanja. Tako je poudarila direktorica muzeja Miramarskega gradu in parka Andreina Contessa, ki je razstavo uredila z muzejskimi strokovnjaki Alice Cavinato, Fabiom Tonzarjem in Danielo Crasso. Sam naslov Kosmos so si sposodili od ambicioznega znanstvenega dela nemškega raziskovalca Alexandra von Humboldta, ki je skušalo zaobjeti vse tedanje znanje različnih strok.

Pogled drugače sega tudi v današnjo dobo in prihodnost, kot priča soba z ogledali in ekrani, v katerem hočejo obiskovalcu dati občutek, da je človek čisto majhen v primerjavi z vsem tistim, kar mora še odkriti. Oprli so se sodobne tehnologije in interaktivnega pristopa, da bi se obiskovalci sami počutili del popotovanja, je še navedla direktorica. In res med sprehajanjem po razstavnih prostorih dobiš občutek, kot da si na ladji Novara.

