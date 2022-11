Odločilni bodo ladijski motorji, ki so še v tovarni

V tovarni Wärtsilä pri Boljuncu bi lahko spet zagnali proizvodnjo. Koliko časa bodo delavci lahko spet sestavljali štiritaktne ladijske motorje, pa ostaja uganka, tako kot sama prihodnost obrata. Sindikati kovinarjev si seveda prizadevajo, da bi začasna vrnitev na stare tire bila čim daljša, se pravi, da bi trajala vsaj leto dni. Zavedajo pa se, da je vodstvo pred enim tednom pristalo na to zlasti, ker hoče priti do motorjev, ki so še vedno v tovarni, je orisal zastopnik enotnega sindikalnega predstavništva CISL Fabio Kanidisek.

O tem in drugih obetih bodo z vodstvom družbe razpravljali v ponedeljek zgodaj popoldne, ko bo na vrsti nov sestanek, ki predstavlja idejno nadaljevanje prejšnjega srečanja. Pred tednom dni je prvo prvič sedlo za mizo s sindikalnimi zastopniki zaposlenih, kot to predvideva 9. člen državne kovinarske pogodbe, ki ga je finska multinacionalka 14. julija kršila z nenadno napovedjo odslovitve 451 zaposlenih zaradi selitve proizvodnje v finsko mesto Vaasa. Ravno te dni je v južnokorejsko pristanišče Gunsan priplula ladja Uhl Fusion, ki je iz Trsta po vročih in napetih pogajanjih odplula pred dobrim mesecem dni. Sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so dolgo preprečevali, da bi nanjo natovorili dvanajst ladijskih motorjev, namenjenih južnokorejskemu ladjedelniškemu velikanu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, zato da bi skušali iztržiti boljše pogoje pri pogajanju za ohranitev delovnih mest. Wärtsilä je morala zaradi več kot mesec dni dolge zamude in zapletov pri dostavi motorjev plačati najvišjo možno denarno odškodnino, ki znaša tri milijone evrov. Družba zdaj noče več tvegati, da bi se podobna zgodba spet ponovila. V obratu ostaja približno deset ladijskih motorjev in generatorjev, ki med drugim pripadajo družbam Fincantieri in A2A.

»Verjetno bodo vztrajali, naj se jih izroči odjemalcem. Zato tudi ne bomo pristali, če nameravajo obnoviti proizvodnjo le za mesec ali dva, ker bi to pomenilo le poskrbeti za odhod že izdelanih ladijskih motorjev,« je še povedal Kanidisek.