Odmevala bo rock, metal in druga glasba

Metal, rock in druge glasbene zvrsti bodo ta konec tedna napolnile Praprot. Društvo Rock Out X Project namreč vabi na četrti glasbeni festival Rock Camp.

Festival bo potekal od petka do nedelje v Praprotu, in sicer na prireditvenem prostoru, kjer običajno poteka vaška šagra.

Vstop in kampiranje na prizorišču bosta brezplačna, prav tako parkirišče za avtomobile in avtodome, sanitarije in še marsikaj, kar bodo organizatorji ponujali odraslim in otrokom. Na voljo bo tudi poseben prostor, namenjen motoristom.

Stojnice s hrano, ki bodo odprte do poznih nočnih ur, bodo ponujale pestro ponudbo jedi in različnih pijač, s posebnim poudarkom na lokalnih dobrotah.

Kot v prejšnjih izvedbah festivala, ki se jih je udeležilo številno občinstvo, bo tudi letošnji Rock Camp ponudil eksplozivno mešanico različnih glasbenih zvrsti. Med nastopajočimi, ki se bodo zvrstili na tridnevnem festivalu, bo na primer skupina Antidem (Psycho Metal) ter ameriška skupina Mentors (Classic Metal) in Perfect View (AOR).

Nastajajoče glasbene skupine bodo imele tudi možnost, da sodelujejo v dnevnem tekmovanju.

Poleg številnih novih skupin bodo na Rock Campu nastopili slavni bendi, kot so IT’sALIE, katero vodi vokalistka Giorgia Colleluori, ki se je pred nekaj tedni vrnila s festivala Rock Meets Classic, kjer si je oder delila s slavnimi umetniki, kot so Joey Tempest (Evropa), Dee Snider (Twisted Sister), Ronnie Romero (Rainbow) in Mike Tramp (White Lion). Poleg njih naj omenimo skupino Stranger Vision iz Modene (zmagovalce tekmovanja Blind Guardian Competition v Nemčiji), novo najstniško skupino The Shameless, domači Sinheresy, ki je pravkar izdal nov album in domačega umetnika Johnnyja Reeda s skupino The Sick Fools.

Več informacij je na voljo na Facebook strani Rock camp - Trieste in Instagram strani rock_out_x_project.