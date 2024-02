Odslej bo nanje spominjalo enajst spotikavcev

»Nismo le številke, smo ljudje.« Tako je ob koncu svojega govora pred proseško cerkvijo zaklical Luka Gregori, predstavnik tržaškega pokrajinskega VZPI – ANPI. Enajst novih tlakovcev spomina, ki so jih včeraj popoldne postavili na pobudo kriške in proseško-kontovelske sekcije združenja partizanov VZPI – ANPI, bo odslej še toliko bolj jasno spominjalo na zahodnokraške deportirance.

Križ je na dveh lokacijah dobil po dve medeninasti obeležji, na Kontovelu so postavili dva nova spotikavca, pred proseško cerkvijo pa celo pet. Triurni program se je pričel v Križu, ob vodnjaku pr'Flekevih. Tam sta medeninasti obeležji dobila Drago Sirk in Franc Šemec. Na Križadi bosta spotikavca spominjala na brata Marija in Josipa Tenceja. Lanskim spominskim tlakovcem pred kontovelsko cerkvijo sta se včeraj pridružila dva, ki spominjata na Bruna Daneua in Karla Regenta. Pet proseških medeninastih kock pa spominja na Ivana Prašlja, Ivana Puntarja, Franca Ravbarja, Slavoja Slavika in Vojmila Špangerja.

Enajst kock odslej spominja na enajst kajpak različnih oseb. Eni so bili starejši, drugi mlajši. Med njimi so bili železničarji, delavci v ladjedelnicah in odvetniki. Združujeta jih dve lastnosti. Njihovo zavedno slovenstvo in to, da so podlegli nacifašistični krutosti. Njihova družbeno-politična dediščina pa je še kako aktualna, je bilo slišati tekom popoldneva.