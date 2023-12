Odslej nagrada v spomin na Marka Stavarja

»Že nekaj let si prizadevamo, da bi to uresničili. Nekoliko se je zavleklo, končno pa smo cilj le dosegli,« je na današnji predstavitvi nagrade na sedežu SDGZ dejal predsednik podjetja Servis Niko Tenze.

Od danes lahko zaslužni oz. uspešni mladi študenti iz »zamejstva« računajo na novo, dobrodošlo podporo na svoji študijski poti. Po zaslugi Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in podjetja Servis, družine Stavar ter dobrotnikov je namreč nastala nagrada inž. Marka Stavarja, v spomin na prerano preminulega podjetnika in javnega delavca, podpredsednika slovenske stanovske organizacije in predsednika družbe Servis.

Za tehnično pomoč pri ustanovitvi nagrade so se obrnili na Slovensko dobrodelno društvo. Njegov predsednik Ivo Jevnikar je pojasnil, da za razliko od ostalih ni slednja vezana na višino dohodkov, pač pa izključno na uspešnost in delavnost pri študiju. »Ravno tako ni namenjena vsem študentom, kakor velja za ostale nagrade, ki jih SDD podeljuje. Mišljena je za študente inženirstva, fizike, matematike, kemije in informatike. Pogoj je seveda tudi ta, da so prosilci člani slovenske narodne skupnosti v Italiji,« je poudaril.

Nagradi sta dve, vsaka po 500 evrov in prejmejo ju študenti, ki obiskujejo tretji ali višje letnike omenjenih smeri oz. opravljajo podiplomski študij. »Za enkrat je nagrada financirana za tri leta, upam, da se bo to s prispevki prijateljev in podjetij še nadaljevalo. To je investicija v mlade, v njihovo ustvarjalnost, z željo, da ostanejo v našem okolju in se ne odločajo za tujino,« je dodal Jevnikar.

Digitalno prijavnico za nagrado je treba izpolniti do 31. januarja 2024 na spletni strani SDD, in sicer na www.dobrodelno.it, kjer so na voljo vse potrebne informacije in navodila. Kdor bi rad prispeval, se lahko odloči za denarno nakazilo na bančni račun SDD pri ZKB (Iban IT 72T0892802204010000009117) ali za prispevek v uredništvih Primorskega dnevnika in Novega glasa za SDD.

Ob tej priložnosti je predsednik SDD spomnil tudi na ostale tradicionalne nagrade, ki jih podeljujejo mladim.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.