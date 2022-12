Odslej v Rižarni tudi slovenski ogledi

Skupine, ki se odločajo za obisk Rižarne, lahko po novem zaprosijo za voden ogled tudi v slovenskem jeziku. Slovenščina je sploh prvi tuj jezik, v katerem so ogledi mogoči.

Novico je sporočil občinski svetnik iz vrst Demokratske stranke Štefan Čok, ki si je v prvi osebi prizadeval za slovenska vodenja. Potrdili so jo tudi v mestnem muzeju, kjer poudarjajo, da ima slovenščina v Rižarni posebno mesto.

Zgodba je sicer dolga in se je začela preden bi Čok, zgodovinar po izobrazbi, leta 2021 prestopil vrata občinskega sveta. »Na to, da bi morala Občina Trst v Rižarni poskrbeti za slovensko govoreče vodiče, sta v prejšnjih mandatih opozarjala že Valentina Repini in Igor Svab,« je povzel Čok.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.