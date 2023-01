Odstranili 2,5 tone oblačil, ki so jih odvrgli migranti

Od oktobra do decembra so na različnih obrobnih zelenicah v Miljah odstranili 2,5 tone oblačil in drugih odpadkov, ki so jih odvrgli migranti. Občina je čiščenje izvedla s pomočjo temu namenjenih deželnih sredstev – nekaj več kot 18 tisoč evrov, kar bo omogočilo čiščenje tudi v prihodnjih mesecih. Vključno z oblačili, čevlji, nahrbtniki, ostanki hrane in drugimi odpadki je občina umaknila tudi več bivakov pri Orehu in v bližini Osapske reke. Tu bo tudi poskrbela za tedensko čiščenje vse do polovice maja.