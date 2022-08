Ogenj, ki se je vnel na območju za avtocestnim počivališčem pri Devinu se naglo širi, k čemur so pripomogli tudi veter in zelo visoke temperature. Požar je že prečkal avtocesto in je zagorelo tudi na njeni južni strani, nato je ognjena stihija prečkala še državno cesto pri Sesljanu in se približuje območju Rilkejeve poti.