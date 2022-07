Okoljevarstveniki: v Trstu premalo zelenih površin

Nihče – tudi najbolj optimističen okoljevarstvenik – si ne dela utvar, da bi lahko bil Trst drugi Dunaj, ki velja za najbolj zeleno mesto na svetu. Pa vendar bi človek vseeno pričakoval, da bo v mestu, ki se tako rado spominja »zlatih časov«, ko sta bila z Dunajem del istega habsburškega cesarstva, nekaj več posluha za okoljska vprašanja in javne zelene površine. Prej nasprotno: tržaški okoljevarstveniki so prepričani, da mestna občinska uprava župana Roberta Dipiazze ni sposobna prave in dolgoročne okoljske politike. Na včerajšnjem srečanju z mediji so predstavniki društev Italia Nostra, Legambiente, Tra fiori e piante, Triestebella in WWF pojasnili zakaj.

»Občinska uprava je kratkovidna,« ne dvomi Sandra Giurissevich iz tržaškega odbora svetovne okoljevarstvene organizacije WWF. »Problem pa je tudi sistemski: upravljanju in vzdrževanju javnih zelenih površin namenjajo le drobtine iz občinskega proračuna, pristojni občinski uradi nimajo ustrezno usposobljenega osebja, kar kaže na odnos, ki ga občina ima do teh vprašanj. To se kaže tudi v ignoriranju strokovnjakov in izvedencev iz okoljskih organizacij, ki so pripravljeni nuditi – zastonj – svoje znanje občinski upravi: kljub temu, da občinski pravilnik o zelenih površinah predvideva ustanovitev posvetovalne tehnične komisije, ta ni bila sklicana. Vse to se mora spremeniti: kakovost življenja je odvisna od okolja, v katerem živimo,« opozarja Giurissevich.

In tržaško okolje je, če naj sodimo po raziskavi španskega inštituta IS Global, katastrofalno. Inštitut IS Global iz Barcelone je lani Trst okronal za evropsko mesto, v katerem je najvišji odstotek smrti, povezanih s pomanjkanjem zelenih površin (tako imenovani indeks NDVI). »Na podlagi te raziskave kar 74 % občanov nima dostopa niti do minimalnih zelenih površin, ki jih predvidevajo priporočila svetovne zdravstvene organizacije WHO,« opozarja Sandra Giurissevich. »Po njihovih izračunih zaradi tega v Trstu vsako leto umre 145 ljudi.«