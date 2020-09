Okužen uslužbenec tržaške picerije

Uslužbenec picerije Fratelli la Bufala je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus, je sporočilo zdravstveno podjetje Asugi. Zanj in za celotno osebje omenjene picerije so iz preventivnih razlogov odredili samoizolacijo. Poudarjajo, da gre za osebo, ki ni bila v stiku z gosti lokala. Obiskovalci picerije pa ne tvegajo okužbe, zagotavlja podjetje Asugi, saj je strežno osebje vseskozi uporabljalo priporočena zaščitna sredstva. To potrjujejo tudi izsledki inšpekcije podjetja Asugi, ki izpostavljajo pravilno ravnanje zaposlenih in upoštevanje vseh postopkov proti covidu-19, so še zapisali.

Do odkritja pozitivnosti uslužbenca je prišlo po testiranju celotnega osebja, potem ko se je izkazalo, da se je okužila z novim koronavirusom oseba, ki živi v istem gospodinjstvu z drugim zaposlenim v piceriji. Tudi slednji ni imel stikov z gosti lokala.