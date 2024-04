Posledice nesreče odstranjevali dobrih osem ur (FOTO)

Posledice nesreče, ki se je davi pripetila na avtocestnem priključku pri Zgoniku, so gasilci odstranjevali dobrih osem ur. Na delu so bili do 16. ure. Šlo je za zahtevno in kompleksno posredovanje, med katerim je bil ves čas avtocestni priključek v smeri Benetk zaprt in so vozila izločali pri Proseku. Večji del dneva so tako na Krasu nastajali daljši zastoji v prometu.

Tovornjak s priklopnikom je bil okrog 7.30 pri Zgoniku vpleten v samostojno nesrečo. Silovito je trčil v sredinsko varnostno ograjo, pri čemer se je rahlo nagnil na bok in izgubil del tovora. Voznik se na srečo ni poškodoval in je sam izstopil iz kabine. Tovornjak pa je ostal ukleščen v varnostni ograji, ki se je med drugim zarezala v prostor med kabino in priklopnikom, pri čemer je tudi poškodovala naftni rezervoar. Prva je zato posredovala gasilska enota za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR, ki je iz poškodovanega rezervoarja prečrpala gorivo in zavarovala vozilo. Kolegi so nato s hidravličnim orodjem odstranili varnostno ograjo iz tovornjaka in ga sprostili. Z žerjavom so dvignili priklopnik in ga ob pomoči avtovleke spravili na cestišče ter izravnali, pri čemer so končno odklopili kabino. Pristojne službe so nazadnje kabino in priklopnik odpeljali s kraja nesreče in se je posredovanje gasilcev zaključilo.