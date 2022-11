Oljkam prizanesla muha, kakovost pridelka dobra

Kot marljive mravljice se v teh dneh po nasadih po Bregu in Krasu potikajo pobiralci oljk, ki z zadovoljstvom ugotavljajo, da je bila letošnja letina še kar dobra. Potem ko smo lani poročali, da je bila količina pridelka za približno 60 odstotkov nižja kot leto prej, je letos precej bolje, predvsem pa je oljkarjem prizanesla oljčna muha.

V podjetju Fior Rosso, ki ga vodi Adriana Zeriul, so že ves prejšnji mesec pridno obirali oljke. »Z delom smo začeli 5. oktobra, nadaljevali pa bomo do polovice novembra,« je pojasnila Zeriul, ki ima na območju Žavelj kar 2400 oljčnih dreves. Tudi nad kakovostjo letošnjega pridelka so v podjetju, ki vsako leto prejme kakšno nagrado na tekmovanjih ekstradeviških oljčnih olj na Tržaškem in v dolinski občini, kar zadovoljni. »Letošnje oljke so posebne, lepe, brez oljčne muhe,« je navdušeno razlagala Adriana Zeriul. V njihovih nasadih niti poletna suša ni vplivala na končni pridelek.

Drugače je bilo na drugi strani tržaške pokrajine, v Nabrežini, kjer ima oljčne nasade Peter Radovič. »Velika vročina med cvetenjem je zažgala precej cvetov,« je pojasnil Radovič, ki pa je vseeno priznal, da je letošnja letina kar dobra. »Po drugi strani pa je vročina pozitivno vplivala na oljke, saj je bilo letos veliko manj napadov oljčne muhe in so zato sadeži veliko bolj zdravi,« je razložil oljkar iz Nabrežine.

V Prebenegu so imeli letos druge težave. Poletni požar je namreč oplazil marsikateri oljčni nasad. Branko Slavec iz Mačkolj, ki ima oljčnike prav v vasi, nad katero so pred meseci kanaderji spuščali vodo, letos zato ne obira sadežev z vseh 120 oljk. »Na tistem delu, kjer je oljke osmodilo, ne bomo pobirali,« je bil jasen Slavec, ki pa je precej zadovoljen z letošnjo letino.