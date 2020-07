Openska zadruga z novimi prijemi skozi negotove čase

Na sedežu Zadružne prodajalne oziroma »pri Gigitu« v Alpinski ulici je v ponedeljek potekal občni zbor družbe Nova in Društvene prodajalne na Opčinah. »Odločili smo se za nekoliko okrnjeno formulo, določili smo pooblaščenca, da bi bilo na zasedanju čim manj ljudi, saj to narekujejo sedanje izredne razmere,« je pojasnil predsednik upravnega sveta družbe Nova in Društvene prodajalne Paolo Kalc.

V dvorani so se člani upravnega in nadzornega odbora ter pooblaščenec lotili edine točke na dnevnem redu – odobritve lanske bilance. »Zabeležili smo izgubo, ki se približuje 20 tisoč evrom, ki jo pripisujemo v glavnem stroškom za delovno silo, pa tudi upadu prodaje.« Da bi temu kljubovali, so pri odboru sklenili, da poiščejo nove dejavnosti – med te spada v prvi vrsti spletna prodaja. Ponudba bo kar bogata in pestra, stranke bodo lahko »špežo« naročile po spletu, v trgovini pa bodo poskrbeli za dostavo na dom, vrečko z naročenimi proizvodi bo lahko vsakdo tudi dvignil naravnost v trgovini.

Kalc je potrdil, da so precejšnjo izgubo zabeležili tudi spomladi od uvedbe koronavirusnih ukrepov do danes. Prodaja se je zmanjšala za približno 20 odstotkov, saj je bil vstop v trgovino strankam omejen. Pri Conadu na Pikelcu pa tačas spet gradijo: ob izhodu iz trgovine urejujejo manjši bar. Večnadstropna stavba ob Prosvetnem domu pa medtem miruje, ker so medtem poskrbeli za druga, nujnejša dela – povečali so površino trgovine, sedaj gradijo še bar in ko bo tega konec, bo čas za objekt v Narodni ulici.