Openski jus in agrarna skupnost z ugovorom proti žičnici

Openski jus je z agrarno skupnostjo oddal tržaški občini ugovor zoper 12. spremembo splošnega občinskega prostorskega načrta, ki predvideva spremembo namembnosti nekaterih jusarskih zemljišč za gradnjo žičniške povezave med Trstom in Krasom oz. Opčinami. V besedilu ugovora so občino spomnili, da sprememba zadeva njihovo last. Občina nima pravice do uporabe zemljišč, ne da bi o tem zaprosila lastnike in jih vključila v načrtovanje. Ugovor so sicer oddali predvsem zato, ker so dokumentacijo o spremembi prejeli samo v italijanskem jeziku, čeprav zaščitni zakon določa, da vsa uradna sporočila tržaške občine morajo biti zapisana tudi v slovenskem jeziku, vsaj v obliki članka na slovenskem dnevniku. »Zakona se občina spet ni držala, tako kot se ni držala zakona, ki predvideva, da jusarje oz. lastnike zemljišč obvesti o posegih na ozemlju. Zato pride večkrat do neprijetnih pravd na sodišču, ko bi se zelo verjetno s pogovorom vse rešilo,« je povedal predsednik Agrarne skupnosti Izidor Sancin.

Ugovor so med drugim oddali, ker bi morala občina tudi pri načrtovanju žičnice vključiti Jus Opčine od samega začetka. Tržaško občino je agrarna skupnost spomnila na lansko sodbo prizivnega sodišča, ki potrjuje, da so nekatera openska zemljišča (tudi parcele na načrtovani žičniški progi) jusarska last, za katero ni predvidena javna uporaba.