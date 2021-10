Openski malčki se vračajo v vrtec

Četrtek bo za malčke, ki obiskujejo otroški vrtec Andreja Čoka, posebno pomemben dan, saj se bodo končno vrnili v domači vrtec. Od maja, ko se je šolsko leto bližalo koncu, so se morali namreč odseliti v montažne hišice družbe Italspurghi, ki jih je otrokom in njihovim vzgojiteljicam ponudila Občina Trst kot začasno domovanje, dokler ne bi popravili strehe na poslopju vrtca. Od njih naj bi se po napovedih občinske odbornice za infrastrukturna dela Elise Lodi morali posloviti ob koncu preteklega šolskega leta in septembra zakorakati v obnovljen vrtec, tako pa ni bilo. Mobilne učilnice še stojijo na dvorišču openskega vrtca in štirideset malčkov od 13. septembra vsak dan prestopa njihov prag.

Naj spomnimo, da so se morali otroci odseliti zaradi vode, ki je ob vsakem močnejšem deževju pricurljala v prostore oz. po stenah pritekala na hodnik in v učilnice. Delavci so morali poskrbeti za hidroizolacijo strehe, potem pa seveda ustrezno prepleskati notranje stene in strop, kjer so bili vidni široki madeži.

LEPO TUDI V HIŠICAH

Vrstniki italijanskega vrtca Don Marzari, ki domuje v istem poslopju, so vse lansko šolsko leto preživeli na proseški šoli Venezian, septembra pa so se lahko spet vrnili v svoj vrtec. Njihov del, ki je bil veliko bolj pod udarom pronicanja deževnice, so delavci najprej zaključili, na slovenski strani pa je bilo treba na koncu urediti še nekaj malenkosti s pleskanjem. Vse skupaj se je nekoliko zapletlo, je med obiskom v vrtcu povedala ravnateljica Večstopenjske šole Opčine Eva Sancin, ki se je veselila vračanja k pouku med domačimi stenami. Da je lahko zunanjost modularnih hišic varljiva, je dodala, saj so njihovi mali stanovalci nad njimi navdušeni. »Za otroke je bivanje v njih prijetno, saj je res po meri otroka,« je ugotavljala, namestnik ravnateljice David Pupulin pa je še dodal, da so učilnice v mobilnih hišicah udobne in svetle, vsem pa dajejo občutek topline. Otrokom so všeč, pa še na dvorišče lahko stopijo naravnost iz učilnic, tako da je njihov mikrokozmos popoln. Le na kosila so vseskozi zahajali v jedilnico v vrtcu. Kakorkoli – doma bo nedvomno boljše!