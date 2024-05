Opozarjajo na prekomerne koncentracije dušikovega dioksida

Dušikov dioksid (NO2) je onesnaževalec zraka, ki nastaja v večini procesov izgorevanja. Rdečkasto rjav plin je ob vdihavanju strupen, zelo nevaren zlasti za otroke, starejše in šibkejše osebe. Prisoten je povsod, kjer je človek razvil industrijske ali druge dejavnosti, od kmetij do mest, tudi v Trstu, kjer ponekod presega dovoljene mejne vrednosti.

Na potencialno škodljive izpuste opozarja tržaški krožek organizacije Legambiente Verdeazzurro, ki je s pomočjo prebivalcev Trsta in Krasa raziskal stanje v mesecu marcu. »Legambiente že več let podpira t.i. citizen science, osnovno znanstveno raziskovanje, ki ga lahko opravlja vsak občan. Tokrat smo z lastnimi močmi in s pomočjo zadruge Coop Alleanza 3.0 vodili raziskovalni projekt v podporo strokovnim meritvam deželne agencije za okolje Arpa, ki jih sicer lahko opravlja samo na treh lokacijah,« je včeraj v kavarni San Marco povedal predsednik krožka Andrea Wehrenfennig.

Za ugotavljanje kakovosti zraka so namestili 19 detektorjev - v ulice okoli Stare mitnice in železniške postaje ter pri Briščikih, od koder naj bi izhajal vzorec z najboljšo kakovostjo zraka. »Redno vdihavanje NO2 povzroča pri otrocih motnje učenja, dokazujejo raziskave, pa astmo, vnetje dihal, občutljivost na alergene in posledice na srčno-žilnem sistemu,« je povedal Mario Mearelli, profesor uporabne ekologije na Univerzi v Perugii. »Posledice so hude, ko je količina NO2 previsoka. Leta 2016 je za posledicami onesnaženosti z dušikovim dioksidom v Evropi umrlo 68.000 ljudi, 200 v FJK.«

Mearelli je predstavil meritve prvih dveh tednov marca. Detektorje so predali družbi New Eco za analizo, iz katere izhaja, da se dovoljene letne povprečne količine NO2 ne presežejo pri Briščikih, v ulicah Carli in Torre Bianca. Onesnažujočega plina je največ v Ulici Molino a vento (do osemkrat več od dovoljenega) in še 15 ulicah.

Raziskavo so opravili zato, da bi prebivalce seznanili s podatki o zraku ter da bi še koga prepričali, naj se ne odpravlja povsod z osebnim vozilom. Institucije pa želijo povabiti k uvedbi konkretnejših pravil, ki bi pripomogla k izboljšanju kakovosti zraka in življenja v mestu.