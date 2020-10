Opozicija kritična do občinske davčne politike

Kaže, da so vedno drugi krivi za vse. V primeru devinsko-nabrežinske občine je to prejšnje občinsko vodstvo z županom Vladimirjem Kukanjo na čelu. Občinski svetniki, ki sedijo danes v opozicijskih vrstah, so naveličani natolcevanj in netočnosti, ki se redno ponavljajo, tako da so včeraj na srečanju z novinarji nekatere od teh razkrili.

Začeli so pri davčni politiki – zlasti kar zadeva nepremičninski davek IMU, ki je bila glavna tema zadnjega zasedanja občinskega sveta, 29. septembra, ko so sprejeli novi pravilnik tega davka. »V preteklih tednih smo ugotovili, da so biie naši amandmaji z zahtevo po nekoliko bolj pravični porazdelitvi davkov, ki jih je večina drugega za drugim zavrgla, še kako upravičeni, pa tudi iz odgovorov občinskih upraviteljev je prišlo na dan kar nekaj netočnosti,« je v imenu svetnikov (odsotna je bila le Elena Legiša SKP, ki jo je zastopal strankarski kolega Daniele Dovenna, op. nov.) dejal Igor Gabrovec (Skupaj-Insieme). Spomnil je, da si je opozicija glede na težek trenutek, ki ga doživljamo, z amandmaji prizadevala nekoliko zmanjšati davke za določene kategorije podjetnikov, ki sta jih pandemija oz. posledična kriza močno prizadela. »Predlagali smo uravnovešenje davkov tako, da bi jih nekoliko dvignili za neprodane nepremičnine, se pravi tiste, ki jih imajo v lasti še gradbena podjetja – v glavnem gre tu za nepremičnine v Sesljanskem zalivu, kjer je neprodanih več sto stanovanj. Sedanja občinska uprava je odločila, da so ta stanovanja deležna nižje stopnje obdavčitve, mi pa smo različnega mnenja in bi davke raje znižali proizvodnim dejavnostim, ki so utrip naše skupnosti in zagotavljajo zaposlitev številnim našim družinam.«