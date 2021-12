Opozicija pričakuje več sodelovanja s koalicijo

Več vpliva rajonskim svetom, pridobitev neporabljenega denarja in upoštevanje zahtev in potreb, ki so jih med volilno kampanjo izrazili občani. To zahtevajo predstavniki štirih rajonskih svetov, ki jih vodi levosredinska opozicija. Na sobotnem srečanju s predstavniki medijev v kavarni San Marco so izvoljeni predstavniki skupaj z vodjo opozicije, Francescom Russom z liste Punto Franco, izrazili željo po večjem sodelovanju pri zadevah, ki se tičejo rajonskih svetov.

Russo je zahtevo po sodelovanju upravičil z argumentom, da na zadnjih lokalnih volitvah ne levosredinski en desnosredinski blok ni zmagal s prepričljivo večino. »Zmagovalci letošnjih volitev so bili tisti, ki niso šli volit. Prav zato bi morali sodelovati in ljudem na ta način povrniti zaupanje v politiko,« je dejal Russo. In ob tem še pristavil, da desnosredinska koalicija ne sme pozabiti, da kar štiri od sedmih rajonskih svetov vodi levosredinska opozicija.

Na srečanju so bili tudi predstavniki teh štirih opozicijskih rajonskih svetov.

Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (DS) je tako izpostavila, da je njen glavni cilj podati konkretne odgovore na številne probleme krajanov. Kot je dejala, je bil Kras s strani Občine Trst v zadnjih letih zanemarjen tako z varnostnega kot z okoljevarstvenega vidika. Predsednica si v tem mandatu želi bolj konstruktiven dialog z Občino Trst, ki bi moral biti reden in ne samo takrat, ko problemi postanejo preveliki. Podobnega mnenja je tudi kolega iz zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (SSk), ki je ponovil svoje že večkrat izraženo stališče, da se politika občinske uprave ustavi pri svetilniku na Greti. »Na našem koncu je treba urediti ceste, parkirišča in še marsikaj drugega,« je dejal predsednik Vidoni.

Marco Rossetti Cosulich (DS), predsednik rajonskega sveta za Novo mesto, Sv. Vid, Novo mitnico in Staro mesto je izpostavil kisla jabolka, v katera mora ugrizniti njegov rajonski svet. Omenil je zlasti projekt Morskega parka, o katerem se govori že več kot desetletje, o ekonomskih koristih projekta pa v vseh teh letih nihče ni spregovoril. Podpredsednik rajonskega sveta za Staro mitnico in Sv. Jakob Alex Pellizer (DS) je izpostavil pomen dela v mreži in napovedal okrepitev sodelovanja tudi z rajonskimi sveti, ki mejijo na okoliš, v katerem deluje on.